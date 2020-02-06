Afyonkarahisar-hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı - Son Dakika

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Afyonkarahisar-hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı
6 saat önce
Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:15 Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR-Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı
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