Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar-hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı -2 - Son Dakika
Afyonkarahisar-hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı -2
6 saat önce
Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı (YENİDEN)-2.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:32 Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR-Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı (YENİDEN)-2
Son Dakika Hemzemin geçide bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı! Olay anı kamerada Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Lagos rahat durmuyor! Müftü hakkında suç duyurusunda bulundu