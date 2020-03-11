AFYONKARAHİSAR-Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı -ARŞİV - Son Dakika

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AFYONKARAHİSAR-Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı -ARŞİV
6 saat önce
Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı -ARŞİV.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:56 Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR-Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı -ARŞİV
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