AFYONKARAHİSAR-Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı -ARŞİV - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR-Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı -ARŞİV - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR-Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı -ARŞİV

6 saat önce

Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı -ARŞİV.

AFYONKARAHİSAR-Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı -ARŞİV

AFYONKARAHİSAR-Hemzemin geçite bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı -ARŞİV

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:56 Kaynak: DHA
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