Afyonkarahisar hemzemin geçitte trenle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Afyonkarahisar hemzemin geçitte trenle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

6 saat önce

Hemzemin geçitte trenle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldüAFYONKARAHİSAR'da hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan kamyonetin sürücüsü Nazmi Yıldırım (50) yaşamını yitirdi.

Hemzemin geçitte trenle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

AFYONKARAHİSAR'da hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan kamyonetin sürücüsü Nazmi Yıldırım (50) yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Sülümenli beldesi girişinde bulunan hemzemin geçitte sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 36008 numaralı yük treniyle Nazmi Yıldırım'ın kullandığı 26 TE 390 plakalı bir ekmek fırınına ait kamyonet çarpıştı. Yük treninin yaklaşık 500 metre sürüklediği kamyonetteki sürücü Nazmi Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Nazmi Yıldırım'ın cenazesi morga konulurken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Aynı hemzemin geçitte 6 Şubat tarihinde de yük treniyle ekmek taşıyan kamyonet çarpışmış ve sürücü yaralanmıştı.

Afyonkarahisar hemzemin geçitte trenle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

Sülümenli, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:41 Kaynak: DHA
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