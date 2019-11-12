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Afyonkarahisar hırsızlık şüphelileri yakalandı

6 saat önce

Hırsızlık şüphelileri yakalandıAfyonkarahisar'da 4 ev ve 3 otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 ev ve 3 otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri farklı günlerde 4 ev ve 3 otomobilden para, ziynet eşyası ve televizyon gibi değerli eşya çalan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olaylara karıştığı tespit edilen U.K. (18), E.Y. (22), E.B. (20), A.E.Y. (18) ve O.K. (15) gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar hırsızlık şüphelileri yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:43 Kaynak: DHA
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