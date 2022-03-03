Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor

03.03.2022 00:25
Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan kara yollarında kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan kara yollarında kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırdı. Kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı ve tipiyle birlikte Afyonkarahisar'ı Ankara, İzmir, Antalya ve Kütahya'ya bağlayan kara yollarında meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kızılören ilçesi Avşar mevkisinde belirli bir güzergahtaki ulaşımın güçlükle sağlandığı ve trafiğin akışının yer yer durduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, maddi hasarlı kazalar nedeniyle çevre yollarında tır geçişlerine izin vermiyor.

Karayolları 31. Şube Şefliği ile İl Özel İdare ekipleri, çevre yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Öte yandan AFAD ve Kızılay ekiplerinin de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere çorba dağıttığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor - Son Dakika


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