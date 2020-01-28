Afyonkarahisar için turizm eylem planı hazırlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kentin turizm potansiyeli ve marka değerlerini ön plana çıkarmak için hazırladığı "Turizm Master ve Eylem Planı" çalışması tamamlandı.

Tanır, Turizm Master ve Eylem Planı hakkında yaptığı açıklamada, 2017 yılında başladıkları hazırlık sürecinde turizmle ilgili kurum ve kuruluşlarının yaptıkları çalışmalardan faydalandıklarını belirtti.

Turizm açısından il genelinde alan taraması yapıldığını aktaran Tanır, "Afyonkarahisar'ın turizmde günümüzdeki konumunu yeterli görmüyoruz. Bu nedenle hazırladığımız turizm master planı ve eylem planı çerçevesinde, birlikte atacağımız adımlarla şehrimizin turizmde karşılaştırmalı üstünlüklerini öne çıkararak ve markalaşmayı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Master ve eylem planı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 Turizm Stratejisi çerçevesinde Afyonkarahisar'ın ihtiyacını giderdiklerini belirten Tanır, plana destek veren herkese teşekkür etti.