Afyonkarahisar İGM Aralık ayı toplantıları başladı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Aralık Ayı toplantıları Burhanettin Çoban başkanlığında başladı.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi yerleşkesinde bulunan İL Genel Meclisi Toplantı Salonunda yapılan ilk toplantı, 7 eksikle gerçekleştirildi. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek komisyonlardan gelen raporlar oylandı.

Toplantıda Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Merkez ve İlçelerdeki Mütevelli Heyetinde hayırsever iki kişinin seçilmesi ilgili komisyona gönderildi.

Ayrıca 2019 Mali Yılı Bütçesi Evciler Okul Bakım Onarım Harcama kalemindeki kalan ödenekten, 30 bin liranın Evciler İlçe Halk Eğitim Merkez Binasının Dış Cephe Sıvası ve Dış Cephe Boyasında kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması komisyondan gelen rapor doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.

Diğer bir maddede ise Sandıklı Koçhisar Köyü Okul yapımı için tahsis edilen mevcut ödenek ile ihale bedeli arasındaki farkı olan ödeneğin, temin edilmesi durumunda yer tesliminin yapılarak işin tamamlanması konusunda bilgilendirme yapıldı.

2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Evciler Birlik Yardımı transfer kalemine tahsis edilen kalan ödenek ile Evciler Beton Parke ve Bordür Yapımı transfer kalemindeki ödeneğin, Bostancı ve Madenler Köylerine açık pazar yeri yapımında kullanılmak üzere ödenek aktarılması, Bolvadin İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait, Hidromek marka 102S kazıcı yükleyici iş makinesinin, Bolvadin Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğüne tahsis edilmesi, 2019 yılı çalışma sezonunun devam etmesi ve Aralık ayından itibaren, yapılacak olan karla Mücadele çalışmalarında sıkıntı yaşanmaması için. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde bulunan, Sıcak Asfalt Yapımı harcama kalemindeki ödenekten 2 milyon liranın Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğündeki Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları harcama kalemine aktarılması oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının 2. bileşimi yarın yapılacak.