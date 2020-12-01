Afyonkarahisar İGM aralık ayı toplantıları başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar İGM aralık ayı toplantıları başladı

01.12.2020 14:01
Afyonkarahisar İGM aralık ayı toplantıları başladı, System.String[]

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi aralık ayı olağan meclis toplantılarının birinci oturumu Başkan Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi aralık ayı olağan meclis toplantılarının birinci oturumu Başkan Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi yerleşkesinde bulunan toplantı salonunda yapılan ilk oturum, açılış ve yoklama ile başladı. Gündem dışı meclise gönderilen, Vali Gökmen Çiçek imzalı iki teklif, meclis üyelerine okunarak ilgili komisyonlara havale edildi.

Daha sonra gündem maddeleri arasında yer alan ihtisas komisyonundan gelen imar plan değişikliği, ödenek aktarımı ve tapu devri ile ilgili 5 rapor görüşülerek karara bağlandı.

Yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek meclis toplantısına katılan AK Parti'li Meclis Üyesi Ferda Ertürk, tedavi sürecini anlatarak, herkesi bilinçli davranmaya davet etti.

Ertürk, herkesin çok dikkat etmesi gerektiğini dile getirerek, "Hayatımızın en zor 15 gününü geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bu süreçte plazma tedavisi uygulandı ve böyle ayağa kalkabildim. Plazma tedavisi bu hastalığın bilinen en iyi tedavi yöntemi. O yüzden hastalığı geçiren ve bağışta bulunabilecek kişilerin mutlaka plazma bağışı yapmasını önemle rica ediyorum." diye konuştu.

İGM Başkanı Burhanettin Çoban da toplantı sonunda plazma bağışına dikkati çekti. Aralık ayı ikinci toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Burhanettin Çoban, Aralık, Afyon, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar İGM aralık ayı toplantıları başladı - Son Dakika


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