Afyonkarahisar İGM Başkanı Çoban'ın acı günü - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban'ın vefat eden babası Halil Çoban toprağa verildi.
Afyonkarahisar'da yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün yaşamını yitiren 85 yaşındaki Halil Çoban'ın cenazesi, Paşa Camisine getirildi.
Çoban ailesi, burada taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan namazının ardından Halil Çoban'ın cenazesi Kocatepe Asri Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Çoban ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile il protokolü ve sevenleri katıldı.
- Kaynak: AA
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