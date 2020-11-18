Afyonkarahisar İGM toplantıları - Son Dakika

Afyonkarahisar İGM toplantıları

18.11.2020 13:09
Afyonkarahisar İGM toplantıları, System.String[]

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi kasım ayı 17. oturumunda, Evciler ilçesindeki köy okullarına spor malzemesi alım kalemindeki 10 bin liranın, köy okullarının genel onarımı için tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi kasım ayı 17. oturumunda, Evciler ilçesindeki köy okullarına spor malzemesi alım kalemindeki 10 bin liranın, köy okullarının genel onarımı için tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisinin kasım ayı 17. oturumu Burhanettin Çoban başkanlığında 45 meclis üyesinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında Vali Gökmen Çiçek imzalı gönderilen iki gündem dışı konu okunarak ilgili komisyonlara oy birliği ile havale edildi.

Daha sonra eğitim komisyonundan gelen Evciler ilçesi Köy Okullarına Spor Malzemesi alımı kaleminde bulunan 10 bin liranın, Köy Okulları Genel Onarımı işinde kullanılmak üzere tahsis edilmesine ilişkin rapor oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı, Sultandağı ve merkeze bağlı köylerde yapılacak işlerle ilgili meclis üyelerinin verdiği önergelerin komisyonlara havale edilmesiyle sona erdi.

Kasım ayı toplantılarının sonuna yaklaşılırken, 18. oturum yarın gerçekleştirilecek.

Burhanettin Çoban, Evciler, Kasım, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar İGM toplantıları - Son Dakika


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