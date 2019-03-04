Afyonkarahisar İgm Toplantıları Başladı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Mart ayı toplantıları, Başkan Salih Sel başkanlığında başladı.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Mart ayı toplantıları, Başkan Salih Sel başkanlığında başladı.



İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılan ilk oturumda, 2018 yılı faaliyet raporu görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi.



Afyonkarahisar İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Oyur, 2018 yılı faaliyet raporuyla ilgili sunum yaptı.



2018 yılı gelir giderleriyle ilgili bilgi veren Oyur, şunları kaydetti:



"2018 yılı bütçesi İGM üyeleri tarafından 170 milyon lira olarak belirlenerek, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğü girdi. 2018 yılının net geliri 375 milyon 939 bin 183 lira 17 kuruş olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen gelirin 185 milyon 562 bin lirası İl Özel İdaresi'nin öz gelirleri olup, geriye kalan 190 milyon 376 bin lirası ise şartlı bağış olarak bakanlıklardan gönderilen tahsisli gelirlerdir. 2018 yılında toplam 366 milyon 544 bin lira harcama yapılmıştır. Bu harcamaların 157 milyon 579 bin lirası, İl Özel İdaresi kaynaklarından, 208 milyon 965 bin lirası ise genel bütçeden gelen gelirlerden karşılanmıştır."



Ardından görüşmeler diğer gündem maddeleri ile devam etti.



Hocalar ilçesinin Yeşilhisar köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine köy odası vasfındaki taşınmazın muhtarlığa tahsisi konusundaki gündem maddesi, ilgili komisyon tarafından görüşülmek üzere havale idildi.



Mart ayının 2. oturumu yarın yapılacak toplantıyla devam edecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Otobüs Kazasına İlişkin İki Şoför Tutuklandı

Yetkili Olmayan Fatura Merkezlerine Dikkat: Paranız Boşa Gidebilir

Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler

Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi