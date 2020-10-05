Afyonkarahisar İGM toplantıları başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar İGM toplantıları başladı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları Başkan Burhanettin Çoban başkanlığında başladı.

Afyonkarahisar İGM toplantıları başladı, System.String[]

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları Başkan Burhanettin Çoban başkanlığında başladı.

İl Genel meclisi toplantı salonunda yapılan toplantı, açılış ve yoklamanın ardından başladı. Başmakçı ilçesi MHP il Genel Meclisi Üyesi Oğuz Çetinkaya, gündem dışı yaptığı konuşmada Acı Göl'e ziyaretçi sayısını arttırmak için sıcak asfalt yapılması gerektiğini belirterek önerge verdi.

Çetinkaya, Acı Göl'de bulunan kuşlara dikkat çekmek için mecliste "Allı Turnam" türküsünü söyledi.

Ektim ayı ilk oturumu Dinar ilçesine bağlı Kınık Köyünde İl Özel İdaresine ait, arsa vasfındaki taşınmazın, tahsisinin iptal edilerek kiraya verilmesini isteyen önergenin okunarak ilgili komisyonlara gönderilmesiyle devam etti.

Toplantıda ayrıca İl Özel İdaresinde görev yapan personele ait 10 adet kadro değişikliğinin yapılması da ilgili komisyonlarda görüşülmek üzere gönderildi.

Diğer bir madde de ise Sandıklı İlçesine bağlı, Kusura Köyünde bulunan, İl Özel İdaresine ait, arsa ve hane vasfındaki taşınmazın bir bölümü köy fırını yapılmak için tahsis edildi. Toplantı, Evciler İlçesine bağlı Akyarma Köyü ile Çay İlçesine bağlı Koçbeyli Köyünde yapılan imar plan değişikliğine dair komisyon raporlarının oy birliği ile kabul edilmesi ile sona erdi.

Toplantının sonunda İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, daha önce Azerbaycan'a gerçekleştirilen bir ziyarette yaşadığı anıları meclis üyeleri ile paylaştı.

Ekim ayının 2. oturumu yarın yapılacak.

Burhanettin Çoban, Başmakçı, Afyon, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar İGM toplantıları başladı - Son Dakika

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