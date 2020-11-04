Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi kasım ayı toplantılarının 3. oturumu gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılan 3. oturum, açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

Toplantıda görülen ilk gündem maddesinde, Dinar ilçesine bağlı Kınık köyünde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, arsa vasfındaki taşınmaz ve üzerinde bulunan petrol istasyonunun, müştemilatı ile birlikte köy muhtarlığına kiralanması doğrultusunda gelen komisyon raporu meclis üyelerine okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

Diğer bir gündem maddesinde ise Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliğine, İl Özel İdaresi tarafından ödenmesi gereken, İnşaat Katılım Payı ödeneğinin aktarılması komisyon raporları doğrultusunda uygun görüldü.

Bir başka maddede ise İl Özel idaresi bünyesindeki 10 kadroda değişik yapılması da komisyon raporu doğrultusunda uygun görüldü. Karar oy birliği ile alındı.

İl Özel İdaresinin, kurulacak olan İscehisar Belediyesi Atıksu Arıtma Birliğine üye olması da gelen komisyon raporları ile kabul gördü.

İGM kasım ayı toplantılarının 4. oturumu yarın yapılacak.