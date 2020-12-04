Afyonkarahisar İGM toplantısı - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları devam ediyor.
Toplantı öncesi İl Genel meclisi üyelerinin katkıları ile temin edilen bir akülü engelli aracı, Sinanpaşa ilçesine bağlı Boyalı köyünde yaşayan 18 yaşındaki Ferdi Şakar'a hediye edildi.
Toplantıda, Vali Gökmen Çiçek imzalı gönderilen gündem dışı konu, meclis üyelerine okunarak ilgili komisyonlara havale edildi.
Daha sonra toplantı gündeminde yer alan, ilçelere yapılması kararlaştırılan yatırımlara ilişkin bilgiler, meclis üyelerine aktarıldı.
Gündem dışı söz alan Meclis üyesi İrfan Seçen, babasının rahatsızlığı dolayısıyla gittiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavide kullanılan cihazın, İl Genel Meclisi tarafından alındığına ilişkin yazıyı okuyunca gurur duyduğunu ifade etti.
Aralık ayı toplantılarının 5. ve son oturumu, 7 Aralık pazartesi günü gerçekleştirilecek.
- Kaynak: AA
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