Afyonkarahisar İHH'den Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil insanlara yönelik yaptığı saldırılara tepki gösterdi.

Ertürk, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın, son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

İHH'nin her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu aktaran Ertürk, şunları kaydetti:

"Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan, hukuk tanımazlığını daha da arttırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı bildiriyoruz. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi bütün insanları ve ülkemizdeki herkesi, işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya çağırıyoruz."