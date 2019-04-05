Afyonkarahisar İhracat Rakamları

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, kent genelinden mart ayı içerisinde 29 milyon 917 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, kent genelinden mart ayı içerisinde 29 milyon 917 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.



Serteser, Afyonkarahisar'ın mart ayı ihracat rakamlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, geçen yılın aynı ayına göre ihracatın yüzde 19,9 oranında düştüğünü belirtti.



İhracat rakamlarının da geçen yıla göre azaldığını dile getiren Serteser, şunları kaydetti:



"Geçen yılın mart ayında 37 milyon 371 bin dolar olan ihracatımız, bu yılın aynı ayında 29 milyon 917 bin dolar oldu. Yine, 2019'un ilk 3 ayında ihracatımız binde 13 gerileyerek 86 milyon 13 bin dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılının ilk üç ayında ise ihracatımız 86 milyon 124 bin dolardı."



İhracatta Irak, ilk sırada yer alıyor



Serteser, Afyonkarahisar'ın mart ayında ihracat pazarının genişlediğini ve 82 ülke ile 3 serbest bölgeye ürün sattıklarını aktardı.



İhracat tablosunda Irak'ın birinci sırada yer aldığına değinen Serteser, "Irak'a ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 oranında gerileyerek 6 milyon 409 bin dolar oldu. İhracatımızdaki ikinci sırayı 3 milyon 602 bin dolarla ABD, üçüncü sırayı ise, 2 milyon 952 bin dolarla Fransa, aldı." diye konuştu.



En çok ihracat yapılan sektörler hakkında da bilgi veren Serteser, şöyle devam etti:



"Afyonkarahisar ihracatında, mermer ve doğaltaş olan madencilik ürünleri yine lokomotif olma özelliğini korudu. Madencilik ürünleri ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 15 milyon 289 bin dolar oldu. Başta yumurta olmak üzere, hayvansal ürünler de 27,1 gerileme yaşandı ve 6 milyon 885 bin dolarlık ihracata imza atıldı."

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