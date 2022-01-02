Afyonkarahisar İhsaniye ilçesinde kütüphane açılışı - Son Dakika

Afyonkarahisar İhsaniye ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Döğer Fatih İlkokulunda yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 26 Ekim 2021 tarihinde başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde yayılmıştı.

İhsaniye ilçesinde proje çerçevesinde yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışına İhsaniye İlçe Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aslan, İlçe Özel İdare Müdürü Yunus Dolu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Doğukan Koyuncu, öğrencilere okuma kültürünü kazandırarak öğrencilerin araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları hayata ve geleceğe hazırlamamız gerektiğini kaydetti.

Koyuncu, proje kapsamında kütüphanesi olmayan okullara yeni kütüphane kazandıramaya devam edeceklerini ve okullardaki mevcut kütüphaneleri de yenileceklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların adından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.