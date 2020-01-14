Afyonkarahisar iki kardeşi, kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla öldürmüş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar iki kardeşi, kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla öldürmüş - Son Dakika

Afyonkarahisar iki kardeşi, kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla öldürmüş

6 saat önce

İki kardeşi, kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla öldürmüş (2)CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, yanında işçi olarak çalıştıkları Hüseyin Aslan tarafından öldürülen Mustafa Akpınar ve kardeşi Veysel Akpınar'ın cenazesi, karayoluyla memleketleri Afyonkarahisar'ın...

İki kardeşi, kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla öldürmüş (2)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yanında işçi olarak çalıştıkları Hüseyin Aslan tarafından öldürülen Mustafa Akpınar ve kardeşi Veysel Akpınar'ın cenazesi, karayoluyla memleketleri Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyündeki ailesinin evine getirildi. Burada helallik alınmasından sonra cenazeler, köy camisine götürüldü. Kılınan namazın ardından iki kardeş aile kabristanında yan yana toprağa verildi. Evli ve 2'şer çocuk sahibi Akpınar kardeşlerin annesi Hatice ve babası Mahmut Akpınar, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Aile üyeleri cenazede gözyaşlarını tutamadı.

Afyonkarahisar iki kardeşi, kredi kartıyla harcama yaptıkları iddiasıyla öldürmüş

Akpınar, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:23 Kaynak: DHA
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