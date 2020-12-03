Afyonkarahisar İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2. Çalıştayı, çevrimiçi olarak yapıldı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, yaptığı açıklamada, kentteki olası afetlerin etkileri dikkate alınarak ve bu etkileri en aza indirmek amacıyla AFAD Başkanlığının koordinesinde ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı iş birliğinde sürdürebilir "İl Afet Risk Azaltma Planı"nın hazırlıklarının başladığını belirtti.

Hazırlanacak planın dirençli ve dayanıklı toplum ve yerleşimler oluşturmayı hedeflediğini aktaran Keklik, şunları kaydetti:

"Doğa ve insan kaynaklı tehlikelerin toplumdaki yapılı çevre üzerinde doğurabileceği etkilerin tahmin edilmesini ve bu etkileri azaltmayı amaçlıyoruz. İRAP Afyonkarahisar hazırlık çalışmalarının başlangıcında, kentte geçmişte yaşanan afetler göz önünde bulundurularak ve yapılan anket sonucunda deprem, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetler, kütle hareketleri (heyalan, kaya düşmesi ve çığ), taşkın, yangın ve bulaşıcı hastalıklar öncelikli tehlikeler olarak belirlenmiştir."

Keklik, ilk çalıştayın geçen ay yapıldığını belirterek, ikincisine destek veren kurumlar ile JİCA uzmanlarına teşekkür etti.

Çalıştaya, Keklik'in yanı sıra JİCA Başkan Başyardımcısı Hideaki Matsuoka, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve JİCA uzmanları, kentteki kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.