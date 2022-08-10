Trafik polislerinden 'Güvenli Motosiklet Kullanımı' eğitimi - Son Dakika
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Trafik polislerinden 'Güvenli Motosiklet Kullanımı' eğitimi

10.08.2022 14:29
Trafik polislerinden 'Güvenli Motosiklet Kullanımı' eğitimi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda eğitim gören kursiyerlere 'Güvenli Motosiklet Kullanımı' konusunda eğitim verildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda eğitim gören kursiyerlere 'Güvenli Motosiklet Kullanımı' konusunda eğitim verildi.

Eğitim İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polisler tarafından verildi. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Merkezinde verilen eğitime yaklaşık 50 kursiyer katıldı. Eğitim trafik polisleri güvenli motosiklet kullanımında uyulması gereken kurallar ile birlikte gerekli donanımlar hakkında bilgi verildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik polislerinden 'Güvenli Motosiklet Kullanımı' eğitimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafik polislerinden 'Güvenli Motosiklet Kullanımı' eğitimi - Son Dakika
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