Eğitim İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polisler tarafından verildi. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Merkezinde verilen eğitime yaklaşık 50 kursiyer katıldı. Eğitim trafik polisleri güvenli motosiklet kullanımında uyulması gereken kurallar ile birlikte gerekli donanımlar hakkında bilgi verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Motosiklet, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Trafik polislerinden 'Güvenli Motosiklet Kullanımı' eğitimi - Son Dakika

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