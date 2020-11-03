Afyonkarahisar İl Genel Meclis toplantıları sürüyor - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Genel Meclis toplantıları sürüyor

03.11.2020 12:49
Afyonkarahisar İl Genel Meclis toplantıları sürüyor, System.String[]

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu Burhanetin Çoban başkanlığında gerçekleşti.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu Burhanetin Çoban başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda İl Özel İdaresi'ne ait Özel İdare İş Merkezinin 6. Katındaki bağımsız bölümün icra dairesine tahsisinin iptali konusu görüşüldü.

Toplantının ikinci oturumunda gündem maddeleri görüşülerek komisyonlara havale edildi. Kent merkezi Karaman mahallesinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait Özel İdare İş Merkezi 6. kattaki bağımsız bölümlerdin, 5 yıl süre ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilen kısımların icra dairesince kullanım alanı yetersiz olduğu gerekçe gösterilerek tahsisin kaldırılması konusu görüşülerek ilgili komisyonlara gönderilmesi oy birliği ile karar verildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar İl Genel Meclis toplantıları sürüyor
Afyonkarahisar İl Genel Meclis toplantıları sürüyor
Afyonkarahisar İl Genel Meclis toplantıları sürüyor

Kasım, Afyon, İcra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar İl Genel Meclis toplantıları sürüyor - Son Dakika


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