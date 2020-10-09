Afyonkarahisar İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları sona erdi - Son Dakika

Afyonkarahisar il Genel Meclisi ekim ayı son toplantısında ihtisas komisyonlarından gelen raporlar görüşüldü.

İGM meclis toplantı salonundaki ekim ayı son birleşimi Burhanettin Çoban başkanlığında toplandı.

Oturum gündem dışı gelen bir konunun meclis üyelerine okunması ve ilgili komisyonlara havale edilmesiyle başladı.

İhtisas komisyonlarından gelen 7 raporun görüşüldüğü birleşimde Bolvadin ilçesinde 6 köyün ortak olarak kullanabilmesi için yapılması planlanan düğün salonu için İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine 150 bin lira para aktarılmasına karar verildi.

Komisyondan gelen bir raporda ise Gebeceler beldesindeki İmam Hatip Ortaokulu'nun bilgisayar talebinin Afyonkarahisar Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından karşılanması kararlaştırıldı.

Sultandağı'nın Yakasenek köyünün düğün salonunun bahçesine parke döşenmesi konusunun ise İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından değerlendirilmesi komisyon tarafından uygun görüldü.

Komisyon raporlarının tamamı oy birliği ile karara bağlanırken, meclis üyelerinden gelen önergeler de ilgili komisyonlarda görüşülmek üzere havale edildi.