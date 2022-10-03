Toplantıda İl Özel İdaresi bünyesinde kurulması planlanan Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu için kadro tahsisini içeren teklif meclis üyelerine okundu. Teklif, ilgili komisyonlarda görüşülerek tekrar mecliste oylanacak.

Kaynak: AA

Burhanettin Çoban, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar İGM toplantıları başladı - Son Dakika

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