Afyonkarahisar İl Genel Meclisi üyesi ve İl Özel İdaresi Yol Müdürü trafik kazası yaptı - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi üyesi ve İl Özel İdaresi Yol Müdürü trafik kazası yaptı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisinin Emirdağ üyesi Necati Şevik ve İl Özel İdaresi Yol Müdürü Faik Karakoç Emirdağ'dan Çay ilçesine seyir halinse iken¹geçirdikleri trafik kazasında hafif yaralandı.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisinin Emirdağ üyesi Necati Şevik ve İl Özel İdaresi Yol Müdürü Faik Karakoç Emirdağ'dan Çay ilçesine seyir halinse iken¹geçirdikleri trafik kazasında hafif yaralandı.

Emirdağ'da yapılan yol çalışmaları kapsamında İl Özel İdaresinin Çay ilçesinde bulunan asfalt şantiyesine giderken araç hakimiyetinin kaybedilmesinin ardından Afyonkarahisar İl Genel Meclisinin Emirdağ üyesi Necati Şevik ve İl Özel İdaresi Yol Müdürü Faik Karakoç hafif yaralandılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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