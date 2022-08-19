Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ele geçirildi

19.08.2022 16:25
Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Düzağaç Beldesi girişinde durdurdukları araçtan uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Düzağaç Beldesi girişinde durdurdukları araçtan uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; aldıkları istihbarata dayanarak, Uşak'tan Afyonkarahisar'a gelen 03 plakalı aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler uyuşturucu maddeler el geçirdi. Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesi girişinde söz konusu araç durduruldu. N.A., G.D, Ş.G. ve A.R.G. isimli şahıslar kontrol altına alınarak yapılan aramada; (468) adet Regapen (300) mg. Sentetik ecza olarak bilinen hap ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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