Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; aldıkları istihbarata dayanarak, Uşak 'tan Afyonkarahisar'a gelen 03 plakalı aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler uyuşturucu maddeler el geçirdi. Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesi girişinde söz konusu araç durduruldu. N.A., G.D, Ş.G. ve A.R.G. isimli şahıslar kontrol altına alınarak yapılan aramada; (468) adet Regapen (300) mg. Sentetik ecza olarak bilinen hap ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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