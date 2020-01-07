Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekipleri 24 saat teyakkuzda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekipleri 24 saat teyakkuzda - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekipleri 24 saat teyakkuzda

6 saat önce

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy, kentte 2 gündür devam eden kar yağışını değerlendirdi.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekipleri 24 saat teyakkuzda, System.String[]

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy, kentte 2 gündür devam eden kar yağışını değerlendirdi. Genel Sekreter Toy, 17 ilçede 422 köy yolunda İl Özel İdaresi iş makinelerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.


Afyonkarahisar'da 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı bazı köy yollarını kapattı. Ulaşıma engel olan karı temizleyen İl Özel İdaresi Ekipleri kısa sürede kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açtı. 24 saat görev başında hazır bulunan ekipler, yoğun kar yağışına kar yağışına rağmen köy yollarının kapanmaması için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi Kanununa göre kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarını açmanın asli görevlerinin arasında yer aldığını söyledi. Toy şöyle devam etti:


"17 ilçemizde ve 422 köyümüzde oluşturduğumuz ekipler vasıtasıyla karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda 15 greyder, 2 dozer, 3 yükleyici, 3 bekloder, 14 kar bıçaklı kamyon ve 12 picap görevini yapıyor. Bu iş makinalarımızı ve ekipmanlarımızı kullanmak üzere 75 personelimiz 24 saat görevlendirilmiş durumda." - AFYONKARAHİSAR

Sekreter, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:53 Kaynak: İHA
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