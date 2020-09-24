Afyonkarahisar İl Özel İdaresi kentte 34 kilometre sıcak asfalt hizmeti verdi - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Toy, kentte 2020 yılında 6 kuruma 34 kilometre sıcak asfalt hizmeti verdiklerini belirtti.

Toy, kurumun toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da yatırım programına alınan 150 kilometre stabilize yol çalışmasının tamamının gerçekleştirildiğini belirterek, 45 köprü menfez projesinin 15'nin bittiğini, 24'ünün çalışmasının sürdüğünü, 6 projenin ise maliyetinin yüksek olmasından dolayı ertelendiğini söyledi.

Bu yıl hayata geçirilen sıcak asfalt şantiyesinin çalışmalarını anlatan Toy, şunları kaydetti:

"Sıcak asfalt çalışmaları kapsamında bu yıl 5 belediye ve bir kurum ile protokol yaptık. Protokol çerçevesinde de Çay, Emirdağ, Dinar ilçeleri, Pazarağaç, Sülün beldeleri ile Devlet Su İşleri (DSİ) Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü için Çay - İnli köyü kara yollarında toplam 34 kilometre sıcak asfalt kaplama yol yapımı gerçekleştirdik. Bu çalışmaların hepsi de ücret karşılığı yapılmıştır."

Kurumun makine parkuruna yeni araçlar kazandırıldığını aktaran Toy, kentteki devam eden içme suyu, tarımsal sulama, kanalizasyon ve okullara yaptıkları çalışmalarını anlattı.

Toy, su yönetimi içinde Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatları doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini, gelecek aylarda Çay ve Dinar ilçelerinde pilot bir uygulamanın hayata geçirileceğini belirterek, valiliğin koordinatörlüğünde sürdürülen 'Kadın Kültür Evleri', 'Ayazini Köyü Karşılama Merkezi', 'Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi' projelerinde içerisinde yer aldıklarını ifade etti.