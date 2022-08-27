'Büyük Taarruz' alanında 100 yıllık miğfer ve mermiler bulundu - Son Dakika
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'Büyük Taarruz' alanında 100 yıllık miğfer ve mermiler bulundu

27.08.2022 15:03
'Büyük Taarruz' alanında 100 yıllık miğfer ve mermiler bulundu

AFYONKARAHİSAR'ın 100 yıl önce işgalden kurtarılması için başlatılan Büyük Taarruz'un yaşandığı bölgede, alan kılavuzluğu yapan Hasan Özpınar, bir süre önce, Yunan askerlerine ait olduğu belirtilen miğfer ve çok sayıda mermi buldu.

AFYONKARAHİSAR'ın 100 yıl önce işgalden kurtarılması için başlatılan Büyük Taarruz'un yaşandığı bölgede, alan kılavuzluğu yapan Hasan Özpınar, bir süre önce, Yunan askerlerine ait olduğu belirtilen miğfer ve çok sayıda mermi buldu.

Araştırmalarında elde ettiği fotoğraf ve belgelerle Büyük Taarruz ile ilgili kitaplar kaleme alan Hasan Özpınar, işgal altındaki Afyonkarahisar'da Türk Askeri'nin Yunanlara karşı Kocatepe, Beytepe, Belentepe, Kalecik Sivrisi, Tınaztepe ve Çiğiltepe'de verdiği mücadeleden 100 yıl sonra ortaya çıkan miğferi ve mermileri anlattı. Özpınar, arazideki araştırmalarında Yunanlara ait miğfer, mermi ve çok sayıda eşyaya halen rastlanabildiğini belirterek şöyle konuştu:

"30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yılının yaşandığı bugünlerde biz de yine o döneme dair koleksiyonumuzda bulunan önemli bir eserimizi sergilemek istedik. 100 yıl önce Afyonkarahisar Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz sonrası 27 Ağustos'ta şehrimiz düşman işgalinden kurtarıldı. Kalecik Sivrisi, Beytepe, Belentepe, Tınaztepe ve Çiğiltepe hatlarında çok büyük mücadeleler verildi. Bu mücadeleler neticesinde ölen Yunan askerleri oldu. Bizim de yıllardır bu konuda araştırmalarımız devam ediyor. Araziyi gezerken gördüğümüz metal parçası dikkatimizi çekti. Toprağın içerisinde ters dönmüş ve içine toprak dolmuş Yunan askeri miğferi olduğunu gördük."100 YILDIR PATLAMAMIŞ MERMİ

Geçen süreçte miğferde kar, yağmur gibi doğal nedenlerin deformasyona sebep olduğunu dile getiren Özpınar, "Kurtarabildiğimiz kadarıyla muhafaza ettik. Miğfer 1910'lu yıllardan itibaren Yunan ordusunda kullanıyor. Ön kısmında çift başlı kartal, haç kabartmasıyla o dönemin kraliyet ve ordusuna ait arma olduğunu görüyoruz. O dönem Yunan askerlerinin hepsi bu miğferi kullanmıyor. Sadece özel birlikler kullanıyor. Arazide Yunan askeri mermilerine de rastlamak mümkün. Çeşitli kalibrelerde onlarca patlamış, patlamamış mermiyi görmek mümkün. Bunlar da koleksiyonumuzda yerini aldı" dedi.


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Kaynak: DHA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Büyük Taarruz' alanında 100 yıllık miğfer ve mermiler bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Büyük Taarruz' alanında 100 yıllık miğfer ve mermiler bulundu - Son Dakika
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