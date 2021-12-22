AFYONKARAHİSAR - 120 yıllık kış lezzeti "kaymak dolması" beğenilerek tüketiliyor - Son Dakika

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da 120 yıldır şekerleme ve lokum imal eden bir firmanın, kış aylarında özel olarak ürettiği "kaymak dolması"nın lezzeti, Türkiye'nin pek çok şehrinden ilgi görüyor.

Uzun Çarşı'da 1901 yılında şekerleme ve lokum ustası Salih Şeker tarafından pancar şekeri ve manda kaymağından kış aylarına özel üretilen kaymak dolması, torunları tarafından halen yapılmaya devam ediyor.

Afyonkarahisarlıların soğuk havalarda ilgi gösterdiği özel lezzet, siparişle Türkiye genelindeki pek çok şehre kargoyla gönderiliyor.

Kaymak dolması üretimi yapan firmanın sahibi Ömer Altınay, AA muhabirine, dedesinden öğrendikleri bu "tatlı mirası", gastronomi şehrinde modern teknolojiyle ve kaliteli bir şekilde imal ettiklerini söyledi.

120 yıllık bir geçmişe sahip özel lezzetin sadece kış ayları ve soğuk havalarda üretildiğini dile getiren Altınay, "Kaymak dolmasının içerisinde saf manda sütünden yapılmış, şehrimizin meşhur süt kaymağı bulunur, dışı ise pancar şekeriyle kaplanmıştır. İkisi birleşince ortaya eşsiz bir lezzet ortaya çıkıyor. Beğenilen bu lezzetimizde sadece kış aylarında üretiyoruz." dedi.

"Afyonkarahisarlılar kaymak dolmasını ilgiyle bekliyor"

Altınay, kaymak dolmasının yapımından bir gün sonra yumuşaması ile kıvama geldiğini anlattı.

Serin bir ortamda bekletilen kaymak dolmasının 3 ila 5 gün içerisinde tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Altınay, "Biz bu eşsiz lezzeti, Afyonkarahisar'da 120 yıldır sadece kış aylarında üretiyoruz. Hatta, Afyonkarahisarlılar kaymak dolmasını ilgiyle bekliyor. Bu ürünü, bizden yaz aylarında da istiyorlar. Yaz aylarında bu ürünün dayanıklılığı olmuyor. Biz de yapmıyoruz. Kaymak dolmasının lezzeti Türkiye geneline yayıldı. Ürettiğimiz bu lezzeti gelen siparişler dahilinde kargoyla bütün illere gönderiyoruz. Yine, bazı Afyonkarahisarlı hemşerilerimiz hediye olarak yurt dışına da götürüyor." diye konuştu.