Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'ın Başmakçı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

Afyonkarahisar'ın Başmakçı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

2 saat önce

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ayhan Gönüllü kazandı.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı..., System.String[]
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ayhan Gönüllü kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ayhan Gönüllü bin 601, CHP adayı Halil Özcan bin 120, AK Parti adayı Tuncer Kerpiç bin 91 oy aldı.

-Gönüllü'nün özgeçmişi-

MHP Başmakçı ilçesi belediye başkan adayı Ayhan Gönüllü, 1966 yılında Başmakçı'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Başmakçı'da bitirdi.

1991 yılında Tarım Kredi Kooperatifinde göreve başlayan Gönüllü, aynı kurumda farklı görevlerde idareciliklerde bulundu.

30 Mart 2014 yılında mahalli idareler seçimlerinde Başmakçı Belediye Başkanı olan Gönüllü, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:29 Kaynak: AA

Ayhan Gönüllü, Afyon, MHP, Başmakçı, Güncel
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