Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'ın Bayat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Afyonkarahisar'ın Bayat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halilibrahim Bodur kazandı.

Afyonkarahisar'ın Bayat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halilibrahim Bodur kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Halilibrahim Bodur bin 318, CHP adayı Hüseyin Özaktan bin 62, MHP adayı Seyfettin Atacan 184 oy aldı.

-Bodur'un özgeçmişi-

1983 Bayat doğumlu. Ön lisans mezunu. Ticaretle uğraşıyor. AK Parti'de sırasıyla Gençlik Kolları Başkanlığı, 3 dönem ilçe yürütme kurulu üyeliği yaptı.

Bodur, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:58 Kaynak: AA

Hüseyin Özaktan, Cumhuriyet Halk Partisi, Afyon, AK Parti, Güncel
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