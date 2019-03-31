Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Bağımsız...
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde belediye başkanlığını bağımsız aday Fatih Kayacan kazandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde belediye başkanlığını bağımsız aday Fatih Kayacan kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatih Kayacan 6 bin 648, AK Parti adayı Halilibrahim Sevim 5 bin 404, MHP adayı Selahattin Adil Kelekçi 2 bin 319 oy aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:57 Kaynak: AA
Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı
Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı
Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı
Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi