Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Bağımsız...

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Bağımsız...

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde belediye başkanlığını bağımsız aday Fatih Kayacan kazandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Bağımsız..., System.String[]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde belediye başkanlığını bağımsız aday Fatih Kayacan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatih Kayacan 6 bin 648, AK Parti adayı Halilibrahim Sevim 5 bin 404, MHP adayı Selahattin Adil Kelekçi 2 bin 319 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:57 Kaynak: AA

AK Parti, Fatih Kayacan, Bolvadin, Afyon, Güncel
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