Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Bağımsız...

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde belediye başkanlığını bağımsız aday Fatih Kayacan kazandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde belediye başkanlığını bağımsız aday Fatih Kayacan kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatih Kayacan 6 bin 648, AK Parti adayı Halilibrahim Sevim 5 bin 404, MHP adayı Selahattin Adil Kelekçi 2 bin 319 oy aldı.

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