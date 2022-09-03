Düğüne getirdiği tüfeği ateşleyemeden polise yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen sokak düğününe davetli gibi katılan sivil polisler bir şahsı düğün alanına havaya ateş etmek için getirdiği tüfekle yakaladı.

Olay, kent merkezi Gölbaşı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede gerçekleştirilen sokak düğününe davetli gibi katılan sivil polisler bir şahsın elinde tüfekle düğün alanına geldiğini gördü. Ardından sessiz bir şekilde şahsın yanına yaklaşan polis ekipleri şüphelinin isminin M.S., olduğunu belirledi. Ekipler şahsa tüfeğin ruhsatının olup olmadığını sorduklarında ise 'ruhsatı yok' yanıtını alınca şahsı gözaltına aldı. M.S., havaya ateş açmak için getirdiği tüfekle gözaltına alınarak karakola götürüldü. - AFYONKARAHİSAR