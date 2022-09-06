Bolvadin polisinden sürücülere yönelik trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Bolvadin polisinden sürücülere yönelik trafik denetimi

06.09.2022 12:23
Bolvadin polisinden sürücülere yönelik trafik denetimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere toplamda 820 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere toplamda 820 TL para cezası kesildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ilçe merkezi Şehitler caddesi üzerinde yapıldı. Çok sayıda trafik polisinin katıldığı denetimde durdurulan araçların sürücüsünün evrak kontrolleri, hız limitlerine uyup uymadıkları ve emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrolde edildi. Denetimlerin ardından kurallara uymadığı belirlenen bir araç sürücüsüne 820 TL para cezası kesildi.

Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedilirken, uygulamaya giren araç sürücüsü Serkan Nokay ise trafik güvenliği konusunda denetimlerin yerinde olduğunu kaydederek, "Denetimlerden memnunuz, okullar açılıyor bu denetimlerin daha fazla artması gerekiyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Jandarma drift atan sürücüyü suçüstü yaptı Jandarma drift atan sürücüyü suçüstü yaptı Afyonkarahisar'da ağaca çarpan ATV'nin sürücüsü öldü Afyonkarahisar'da ağaca çarpan ATV'nin sürücüsü öldü
Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin polisinden sürücülere yönelik trafik denetimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
11:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir
11:47 Müge Anlı ve polis ekiplerinden Taksim'de müthiş operasyon! Gece kulübünde çalıştırılmak için 11 gündür alıkonulan kız çocuğu kurtarıldı
11:57 Muhtarı şehit etmişti! İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi
11:29 Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı
11:30 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11:29 Türkücü İsmail Türüt, Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için ifade verdi!
11:23 İcra affıyla hangi borçlar silinecek? Nereye müracaat edilecek? 6 milyon vatandaşın 30 milyar TL'lik icra borcu hakkında tüm merak edilenler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 12:33:32. #1.12#
SON DAKİKA: Bolvadin polisinden sürücülere yönelik trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement