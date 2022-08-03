Gündüz silahla dolaştığı ihbar edilen şahsı polis gece düğünde yakaladı - Son Dakika
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Gündüz silahla dolaştığı ihbar edilen şahsı polis gece düğünde yakaladı

03.08.2022 11:01
Gündüz silahla dolaştığı ihbar edilen şahsı polis gece düğünde yakaladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gün içerisinde bir şahsın kullandığı motosiklette belinde silahla dolaştığı ihbarını alan polis gün boyu aradığı şahsı gece düğünde yakaladı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gün içerisinde bir şahsın kullandığı motosiklette belinde silahla dolaştığı ihbarını alan polis gün boyu aradığı şahsı gece düğünde yakaladı.

İlginç olay, Bolvadin ilçesi Selçuklu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, '155 Polis İmdat' hattını arayan vatandaşlar 03 KT 874 plakalı motosiklet üzerinde bir şahsın belinde tabanca ile dolaştığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şahsın peşine düştü. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler aramalarına devam ederken, Selçuklu mahallesinde gerçekleştirilen sokak düğününde havaya ateş açıldığı ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler çevrede inceleme yaptıkları esnada gün içerisinde ihbar edilen 03 KT 874 plakalı motosikletin olay yerinde olduğunu tespit etti. Ardından sürücüyü aramaya başlayan ekipler kısa süreli bir araştırmanın ardından Y.G., isimli sürücüyü buldu. Şahsın üst aramasını yapan ekipler şarjörü boş vaziyette kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Selçuklu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gündüz silahla dolaştığı ihbar edilen şahsı polis gece düğünde yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gündüz silahla dolaştığı ihbar edilen şahsı polis gece düğünde yakaladı - Son Dakika
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