Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dişli ve Özburun beldelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, motosikletlerin plaka ve motor numarası sorgulaması yapıldı. Denetimde 19 motosikletten 7'si trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma'dan motosiklet sürücülerine yönelik denetim - Son Dakika

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