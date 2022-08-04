Jandarma'dan motosiklet sürücülerine yönelik denetim - Son Dakika
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Jandarma'dan motosiklet sürücülerine yönelik denetim

04.08.2022 13:09
Jandarma'dan motosiklet sürücülerine yönelik denetim

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimde kontrol edilen 19 motosikletten 7 si trafikten men edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimde kontrol edilen 19 motosikletten 7 si trafikten men edildi.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dişli ve Özburun beldelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, motosikletlerin plaka ve motor numarası sorgulaması yapıldı. Denetimde 19 motosikletten 7'si trafikten men edildi.

Toplanan motosikletler çekicilere yüklenerek otoparklara götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
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JANDARMADAN TURİSTLERE TRAFİK EĞİTİMİ JANDARMADAN TURİSTLERE TRAFİK EĞİTİMİ Buzağı desteği üreme parametresi değişti Buzağı desteği üreme parametresi değişti
Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan motosiklet sürücülerine yönelik denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma'dan motosiklet sürücülerine yönelik denetim - Son Dakika
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