Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karayokuş köyü Odalıkale mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı.
Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan E.U, M.G. ile A.Y'yi suçüstü yakaladı.
Operasyonda, jeneratör, hilti takımı, 10 litre benzin ve kazı malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürüyor.
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