Sorgulaması yapılan 785 motosikletten 39'u trafikten men edildi - Son Dakika
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Sorgulaması yapılan 785 motosikletten 39'u trafikten men edildi

02.08.2022 13:00
Sorgulaması yapılan 785 motosikletten 39'u trafikten men edildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, plaka ve motor numarası sorgulaması yapılan 785 motosikletten 39'u trafikten men edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, plaka ve motor numarası sorgulaması yapılan 785 motosikletten 39'u trafikten men edildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan motosikletlerin tescil ve plaka sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde 39 motosiklet trafikten men edildi. Toplanan motosikletler çekicilere yüklenerek otoparklara götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sorgulaması yapılan 785 motosikletten 39'u trafikten men edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sorgulaması yapılan 785 motosikletten 39'u trafikten men edildi - Son Dakika
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