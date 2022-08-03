Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan motosikletlerin tescil ve plaka sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde 39 motosiklet trafikten men edildi. Toplanan motosikletler çekicilere yüklenerek otoparklara götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, plaka ve motor numarası sorgulaması yapılan 785 motosikletten 39'u trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

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