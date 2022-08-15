Kaza, saat 09.00 sıralarında Emirdağ- Bolvadin karayolunda meydana geldi. Nadir Kulapçı'nın (58) kullandığı 16 YZ 771 plakalı hafif ticari araç, Emirdağ'dan Bolvadin istikametine seyir halindeyken Kapaklı mevkiinde şarampole uçtu. Metrelerce savrularak takla atan araç ters döndü. Kazada, araçta bulunan sürücü Nadir Kulapçı ile beraberindeki Tahsin Kucur ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri araçta bulunan Nadir Kulapçı ve Tahsin Kucur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. AFAD ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştıkları araçtan çıkarılan Nadir Kulapçı ve Tahsin Kucur'un cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. ( DHA )

Kaynak: DHA

Karahisar, Tragger, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞARAMPOLE YUVARLANAN ARAÇTAKİ İKİ KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika

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