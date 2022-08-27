Kaza, saat 05.00 sıralarında Çay-Bolvadin Karayolu'nda meydana geldi. Çay'dan Emirdağ istikametine gitmekte olan İ.M., yönetimindeki 70 ABH 165 plakalı tomruk yüklü TIR, sürücünün kontrolünden çıkınca şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.M., Bolvadin Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. TIR ve tomrukların vinçle kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.( DHA )

Kaynak: DHA

Karahisar, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TOMRUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ 1 YARALI - Son Dakika

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