Bolvadin polisinden sürücülere yönelik gece denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Bolvadin polisinden sürücülere yönelik gece denetimi

13.08.2022 11:14
Bolvadin polisinden sürücülere yönelik gece denetimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafiğin güvenliğinin arttırılması için yoğun çaba gösteren polis ekipleri denetimlere ağırlık verdi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafiğin güvenliğinin arttırılması için yoğun çaba gösteren polis ekipleri denetimlere ağırlık verdi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerini arttırdı. Ekipler ilçenin farklı noktalarında gece saatlerinde sürücülere yönelik alkol, emniyet kemeri ve direksiyonda cep telefonu kullanımı ile ilgili denetim yaptı. Denetim çerçevesinde kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ayrıca gün içerisinde de bir çok noktada denetim yapacakları ve güvenli trafiğin sağlanması noktasında çalışmalarına devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da turistlerin çantalarından para çaldığı öne sürülen hükümlü yakalandı Afyonkarahisar'da turistlerin çantalarından para çaldığı öne sürülen hükümlü yakalandı Turistleri soyan şahıs polisin takibiyle yakalandı Turistleri soyan şahıs polisin takibiyle yakalandı
Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin polisinden sürücülere yönelik gece denetimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
09:15 Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
09:11 Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor
08:39 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde deprem! İşte sarsıntının detayları ve son depremler
08:20 Gülşen'den skandal hareket! Hem konserinde LGBT bayrağı açtı, hem de tepki gösteren seyircilere çıkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 11:14:49. #1.11#
SON DAKİKA: Bolvadin polisinden sürücülere yönelik gece denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement