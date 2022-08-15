Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerini arttırdı. Ekipler ilçenin farklı noktalarında sürücülere yönelik gece gerçekleştirdikleri alkol, emniyet kemeri ve direksiyonda cep telefonu kullanımı ile ilgili denetimlerine gündüzde devam ediyor. Denetim çerçevesinde kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem yapıldığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bolvadin'de gece yapılan trafik denetimleri gündüzde sürüyor - Son Dakika

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