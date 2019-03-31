Afyonkarahisar'ın Çay İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Atlı kazandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Atlı kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Atlı 4 bin 796, CHP adayı Ali Selvi 2 bin 418, MHP adayı Hüseyin Çağrı bin 277 oy aldı.



-Atlı'nın özgeçmişi-



1977 yılında Afyonkarahisar Çay İlçesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Çay'da tamamladı. Lise eğitimini Aydın Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1995-2001 yıllarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldı. 2002-2007 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimi yaptı. 2010-2012 yılları ardından Bolvadin Devlet Hastanesi Başhekimi. 2013-2017 yılları Afyonkarahisar Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı.



Atlı, evli 3 çocuk babasıdır.

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