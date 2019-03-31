Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'ın Çay İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Afyonkarahisar'ın Çay İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Atlı kazandı.

Afyonkarahisar'ın Çay İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hüseyin Atlı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Atlı 4 bin 796, CHP adayı Ali Selvi 2 bin 418, MHP adayı Hüseyin Çağrı bin 277 oy aldı.

-Atlı'nın özgeçmişi-

1977 yılında Afyonkarahisar Çay İlçesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Çay'da tamamladı. Lise eğitimini Aydın Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1995-2001 yıllarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldı. 2002-2007 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimi yaptı. 2010-2012 yılları ardından Bolvadin Devlet Hastanesi Başhekimi. 2013-2017 yılları Afyonkarahisar Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı.

Atlı, evli 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:57 Kaynak: AA

Çay, Hüseyin Atlı, AK Parti, Afyon, Güncel
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