Afyonkarahisar'da iki motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da iki motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

05.08.2022 15:39
Afyonkarahisar'da iki motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

E.A, (47) idaresindeki 03 ACA 326 plakalı otomobil ile Karamık köyü yakınlarında A.K. ile B.G'nin kullandığı tescilsiz motosikletler çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da iki motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da iki motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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