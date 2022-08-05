Afyonkarahisar'da iki motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
E.A, (47) idaresindeki 03 ACA 326 plakalı otomobil ile Karamık köyü yakınlarında A.K. ile B.G'nin kullandığı tescilsiz motosikletler çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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