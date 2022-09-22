Toplu taşıma ve servis araçlarının da denetlendiği uygulamada, ilçedeki iş yerlerinde ve umuma açık bölgelerde vatandaşların kimlik sorgulaması yapıldı.

Kaynak: AA

Karahisar, Hisarcık, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da polis ekipleri okul çevrelerinde denetim yaptı - Son Dakika

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