Aile içinde çıkan kavgada bıçaklanan baba öldü; anne ve 2 çocuğu tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde, aile içerisinde çıkan kavgada bıçaklanan İdris Ç. (54) yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu tutuklandı.

Olay, Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesinde meydana geldi. Mermer işçisi İdris Ç. ile eşi N.Ç. (50), çocukları A.İ.Ç. (24) ve M.G.Ç. (15) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sırtından ve karnından çok sayıda bıçak darbesi alan İdris Ç., kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İdris Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. N.Ç., A.İ.Ç. ve M.G.Ç. ise gözaltına alındı.

ANNE VE ÇOCUKLARI TUTUKLANDI

İdris Ç.'nin cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve iki çocuğu ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.