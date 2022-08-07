İddiaya göre, ilçeye bağlı Kocaöz beldesinde İ.Ç. (54), oğlunun geç gelme meselesi nedeniyle eşi N.Ç. (50) ile çocukları A.İ.G. (24) ve M.G.Ç. (15) arasında evlerinde tartışma çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da bıçaklanarak öldürülen kişinin eşi ile 2 çocuğu tutuklandı - Son Dakika

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