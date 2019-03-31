Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı...

Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı...

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İsmail Taylan kazandı.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı..., System.String[]
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İsmail Taylan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Taylan bin 727, AK Parti adayı Şerif Kocatepe bin 571, Diğer adayı 55 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:57 Kaynak: AA

İsmail Taylan, Cumhuriyet Halk Partisi, Dazkırı, Afyon, Güncel
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