Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı...
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İsmail Taylan kazandı.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı İsmail Taylan kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Taylan bin 727, AK Parti adayı Şerif Kocatepe bin 571, Diğer adayı 55 oy aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:57 Kaynak: AA
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